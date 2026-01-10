एआइ बना गेमचेंजर: डॉ. सालुंके ने बदला केस सुलझाने का अंदाज, बोले- एआइ से तैयारी अच्छी

भारत के सबसे लंबे चलने वाले टीवी शो सीआइडी में फोरेंसिक एक्सपर्ट के किरदार से दर्शकों के दिलों में जगह बनाने वाले डॉ. सालुंके (नरेंद्र गुप्ता) ने शुक्रवार को नगर निगम स्थित महाराणा प्रताप सभागार में पत्रिका से बातचीत की। गुप्ता ने बातचीत की शुरुआत अपनी पहचान से की। उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि आज मुझे महसूस होता है कि डॉ. सालुंके का किरदार मेरी असली पहचान बन चुका है। एक कलाकार के लिए इससे गौरवपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता कि दुनिया उसे उसके काम और किरदार के नाम से जाने। डॉ. सालुंके ने साझा किया कि शुरुआत में उन्हें फोरेंसिक साइंस की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। उन्होंने बताया किरदार निभाने के लिए मैंने काफी पढ़ाई और अभ्यास किया। मुंबई के असली फोरेंसिक विशेषज्ञों के साथ काम करना मेरे लिए सीखने का बड़ा अवसर रहा।