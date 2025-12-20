आजेएस परीक्षा परिणाम-2025: भीलवाड़ा के आशुतोष ने बढ़ाया मान, प्रदेश में हासिल की 12वीं रैंक

अपनी प्रेरणा के बारे में बात करते हुए आशुतोष ने बताया कि स्कूल के दिनों में उनकी प्रिंसिपल के पति जज थे। पीटीएम के दौरान प्रिंसिपल अक्सर उनके माता-पिता से कहती थीं कि यह बच्चा भविष्य में बहुत आगे जाएगा। तभी से आशुतोष के मन में जज बनने की ललक पैदा हुई। लॉ की पढ़ाई और वकालत के दौरान भी उनका ध्यान हमेशा वकील की सीट से ज्यादा जज की कुर्सी की गरिमा की ओर रहा। आशुतोष की सफलता के पीछे एक दिलचस्प किस्सा भी जुड़ा है। उन्होंने बताया कि कुछ समय पूर्व उनकी माताजी उन्हें भीलवाड़ा के एक पंडित के पास ले गई थीं। तब पंडित ने भविष्यवाणी की थी कि आशुतोष जज बनेंगे और वह भी साल-2025 में। आज परिणाम आने के बाद वह भविष्यवाणी अक्षरशः सच साबित हुई है। परिणाम की घोषणा होते ही आशुतोष के घर पर बधाई देने वालों का तांता लग गया। घर के बाहर ढोल-नगाड़ों की थाप पर आशुतोष और उनके परिजन जमकर थिरके।