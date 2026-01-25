आर्य बाल विद्या मंदिर को जारी होगा नोटिस, जांच के आदेश

आर्य बाल विद्या मंदिर स्कूल में हुए धमाके ने शिक्षा विभाग की नींद उड़ा दी है। 250 नौनिहालों की जान जोखिम में डालने वाली इस गंभीर लापरवाही पर शिक्षा विभाग हरकत में आया है। विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए स्कूल प्रबंधन को नोटिस जारी करने और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए तीन सदस्यीय कमेटी गठित करने का निर्णय लिया है। कार्यवाहक जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक, रामेश्वर प्रसाद जीनगर ने मौका मुआयना करने के बाद स्पष्ट किया कि स्कूल परिसर में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थीं। डीईओ जीनगर ने निरीक्षण के दौरान पाया कि स्कूल परिसर का उपयोग रिहायशी तौर पर किया जा रहा था, जो कि नियमों के विपरीत है। उन्होंने बताया कि स्कूल में सुरक्षा की दृष्टि से केवल गार्ड के रहने की अनुमति है, लेकिन यहां दो परिवार निवास कर रहे थे। विभाग स्कूल प्रबंधन से जवाब-तलब करेगा।