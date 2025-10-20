सीताराम मार्केट में गूंजी भारत माता की जय, महाकाल आरती से रोशन हुआ चौराहा

आरती स्थल और आसपास का बाजार दीपों और झालरों से सजा हुआ था। सीताराम मार्केट पूरी तरह रोशनी से नहा उठा और लोगों ने परिवार सहित आरती में भाग लेकर दीपोत्सव की खुशी साझा की। आयोजकों ने बताया कि इस आरती का उद्देश्य समाज में एकता, देशभक्ति और धार्मिक आस्था को सुदृढ़ करना है।