बीजाक्षर मंत्रों से सजेगा भीलवाड़ा: तीन दिवसीय मंत्राक्ष ध्यान शिविर 21 से

मुनि ने कहा कि तीन दिनों में अलग-अलग विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा प्रथम दिन 21 जनवरी को बुद्धि विकास और ब्रेन डवलपमेंट पर ध्यान होगा। सुख-शांति और आंतरिक शक्ति की वृद्धि के गुर सिखाए जाएंगे। दूसरे दिन 22 जनवरी को तनाव मुक्ति और व्यसन मुक्ति (बुरी आदतों) से छुटकारा पाने के लिए विशेष सत्र होगा। अंतिम दिन 23 जनवरी को धन-वैभव और संपत्ति की वृद्धि पर केंद्रित रहेगा। इसमें सिखाया जाएगा कि धन के पीछे भागने के बजाय, धन को अपनी ओर कैसे आकर्षित किया जाए।