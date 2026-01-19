बीजाक्षर मंत्रों से सजेगा भीलवाड़ा: तीन दिवसीय मंत्राक्ष ध्यान शिविर 21 से

Bhilwara to be adorned with seed syllable mantras: Three-day Mantra Meditation camp from the 21st.
शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी और मानसिक तनाव के बीच आत्मा को 'हील' करने और जीवन में सुख-समृद्धि के द्वार खोलने के लिए भीलवाड़ा में पहली बार एक अनूठा आयोजन होने जा रहा है। मुनि आदित्य सागर की प्रेरणा से 21 से 23 जनवरी तक आरसी व्यास कॉलोनी स्थित राजकीय स्कूल के मैदान में 'तीन दिवसीय मंत्राक्ष ध्यान शिविर' आयोजित किया जाएगा।
आरके कॉलोनी स्थित आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में रविवार को पत्रकारों से रूबरू होते हुए मुनि आदित्य सागर ने कहा कि इस शिविर का मुख्य उद्देश्य बुद्धि की शांति, शक्ति में वृद्धि और व्यसन मुक्त समाज का निर्माण करना है।
मुनि ने कहा कि तीन दिनों में अलग-अलग विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा प्रथम दिन 21 जनवरी को बुद्धि विकास और ब्रेन डवलपमेंट पर ध्यान होगा। सुख-शांति और आंतरिक शक्ति की वृद्धि के गुर सिखाए जाएंगे। दूसरे दिन 22 जनवरी को तनाव मुक्ति और व्यसन मुक्ति (बुरी आदतों) से छुटकारा पाने के लिए विशेष सत्र होगा। अंतिम दिन 23 जनवरी को धन-वैभव और संपत्ति की वृद्धि पर केंद्रित रहेगा। इसमें सिखाया जाएगा कि धन के पीछे भागने के बजाय, धन को अपनी ओर कैसे आकर्षित किया जाए।
यह शिविर प्रतिदिन सुबह 5:15 से 6 बजे तक आयोजित होगा। मुनि ने कहा कि मन, वचन और काया की स्वच्छता से ही व्यक्ति का कल्याण संभव है। शिविर के पश्चात विशेष 'रेमेडी' भी दी जाएगी, जिससे शारीरिक और मानसिक व्याधियों का निदान संभव हो सकेगा।
ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेश गोधा ने बताया कि शिविर पूरी तरह से निशुल्क है और इसमें किसी भी समाज या वर्ग का व्यक्ति भाग ले सकता है। प्रेस वार्ता के दौरान अजय बाकलीवाल, अतुल पाटनी और सुमित पाटनी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। अंत में ट्रस्ट अध्यक्ष ने सभी का आभार व्यक्त किया।
