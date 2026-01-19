19 जनवरी 2026,

सोमवार

भीलवाड़ा

बीजाक्षर मंत्रों से सजेगा भीलवाड़ा: तीन दिवसीय मंत्राक्ष ध्यान शिविर 21 से

- मुनि आदित्य सागर के सान्निध्य में निशुल्क शिविर - तनाव और व्यसन से मिलेगी मुक्ति, 'गुरु ध्यान' के जरिए सीखेंगे धन और वैभव को आकर्षित करने की कला

भीलवाड़ा

image

Suresh Jain

Jan 19, 2026

Bhilwara to be adorned with seed syllable mantras: Three-day Mantra Meditation camp from the 21st.

Bhilwara to be adorned with seed syllable mantras: Three-day Mantra Meditation camp from the 21st.

शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी और मानसिक तनाव के बीच आत्मा को 'हील' करने और जीवन में सुख-समृद्धि के द्वार खोलने के लिए भीलवाड़ा में पहली बार एक अनूठा आयोजन होने जा रहा है। मुनि आदित्य सागर की प्रेरणा से 21 से 23 जनवरी तक आरसी व्यास कॉलोनी स्थित राजकीय स्कूल के मैदान में 'तीन दिवसीय मंत्राक्ष ध्यान शिविर' आयोजित किया जाएगा।

आरके कॉलोनी स्थित आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में रविवार को पत्रकारों से रूबरू होते हुए मुनि आदित्य सागर ने कहा कि इस शिविर का मुख्य उद्देश्य बुद्धि की शांति, शक्ति में वृद्धि और व्यसन मुक्त समाज का निर्माण करना है।

तीन दिन, तीन संकल्प

मुनि ने कहा कि तीन दिनों में अलग-अलग विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा प्रथम दिन 21 जनवरी को बुद्धि विकास और ब्रेन डवलपमेंट पर ध्यान होगा। सुख-शांति और आंतरिक शक्ति की वृद्धि के गुर सिखाए जाएंगे। दूसरे दिन 22 जनवरी को तनाव मुक्ति और व्यसन मुक्ति (बुरी आदतों) से छुटकारा पाने के लिए विशेष सत्र होगा। अंतिम दिन 23 जनवरी को धन-वैभव और संपत्ति की वृद्धि पर केंद्रित रहेगा। इसमें सिखाया जाएगा कि धन के पीछे भागने के बजाय, धन को अपनी ओर कैसे आकर्षित किया जाए।

प्रातः 5:15 बजे से होगा आत्म-कल्याण

यह शिविर प्रतिदिन सुबह 5:15 से 6 बजे तक आयोजित होगा। मुनि ने कहा कि मन, वचन और काया की स्वच्छता से ही व्यक्ति का कल्याण संभव है। शिविर के पश्चात विशेष 'रेमेडी' भी दी जाएगी, जिससे शारीरिक और मानसिक व्याधियों का निदान संभव हो सकेगा।

निशुल्क प्रवेश: सभी वर्गों के लिए खुला

ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेश गोधा ने बताया कि शिविर पूरी तरह से निशुल्क है और इसमें किसी भी समाज या वर्ग का व्यक्ति भाग ले सकता है। प्रेस वार्ता के दौरान अजय बाकलीवाल, अतुल पाटनी और सुमित पाटनी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। अंत में ट्रस्ट अध्यक्ष ने सभी का आभार व्यक्त किया।

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / बीजाक्षर मंत्रों से सजेगा भीलवाड़ा: तीन दिवसीय मंत्राक्ष ध्यान शिविर 21 से

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

सरकारी स्कूलों की ‘गंदगी’ से मिलेगी मुक्ति, अब पंचायतें संभालेंगी सफाई का जिम्मा

भीलवाड़ा

उमड़ा भक्ति का सैलाब: भक्तामर महामंडल विधान में इंद्र-इन्द्राणियों ने चढाए अर्घ्य

भीलवाड़ा

बजट घोषणाओं के ‘कांटों’ में उलझा भीलवाड़ा का मिनी फूड पार्क

भीलवाड़ा

‘दुनिया की सबसे खराब है हमारी शिक्षा नीति’: मुनि आदित्य सागर

भीलवाड़ा

बजट से उम्मीदें: बुजुर्ग भारत को सम्मान चाहिए ना सिर्फ आश्वासन

भीलवाड़ा
