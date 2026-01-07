भीलवाड़ा जिला परिषद में अब 45 वार्ड: 8 नए वार्ड बढ़ाने का प्रस्ताव, 12 जनवरी तक आपत्तियां मांगी

Bhilwara District Council will now have 45 wards: a proposal to add 8 new wards has been made.
भीलवाड़ा जिला परिषद की सियासी तस्वीर बदलने वाली है। जिले में वार्डों के पुनर्गठन और सीमांकन की प्रक्रिया के तहत वार्डों की संख्या 37 से बढ़ाकर 45 करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। जिला कलक्टर जसमीत सिंह संधू ने सोमवार को वार्डों के पुनर्गठन का प्रारूप प्रकाशित कर दिया। वहीँ पंचायत समितियों में वार्डों का पुनर्गठन कर 273 वार्ड बनाए हैं। इन 45 वार्डो की जनसंख्या 17 लाख 91 हजार 706 होगी।
प्रशासन की ओर से जारी नए प्रस्ताव के अनुसार, जिले में 8 नए वार्डों का इजाफा किया गया है। अब 37 के बजाय 45 जिला परिषद सदस्य चुने जाएंगे। यह बदलाव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के निर्देशों और राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धाराओं के तहत किया गया है। कलक्टर ने स्पष्ट किया है कि आबादी और निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को नवीनतम स्थिति के अनुसार निर्धारित किया गया है।
पुनर्गठन में तीन नई पंचायत समितियों का गठन किया है। इनमें खजूरी, फूलिया कलां व शंभूगढ़ को जोड़ते हुए 16 पंचायत समितियों में अब चुनाव 273 वार्डों के सदस्यों के लिए होंगे। पुनर्गठन से कई वार्डों का क्षेत्र परिवर्तित हुआ है। ऐसे में जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लडऩे के इच्छुकों को नए भूगोल से मेहनत करनी पड़ेगी।
जिला कलक्टर ने आमजन से लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन करते हुए आपत्तियां मांगी हैं। इसके लिए 7 दिन का समय दिया है। आपत्ति का अंतिम 12 जनवरी तय किया है। आपत्ति जिले का कोई भी व्यक्ति या मतदाता कर सकता है। इसके लिए जिला कलक्ट्रेट परिसर के प्रथम तल पर स्थित कमरा नंबर 107 में आपत्तिया दे सकते हैं। फाइनल मुहर 12 जनवरी तक मिलने वाले सभी सुझावों और आक्षेपों के निस्तारण के बाद 13 जनवरी को वार्डों की अंतिम सूची प्रकाशित कर दी जाएगी। इसके बाद निर्वाचन क्षेत्रों की नई सीमाएं कानूनी रूप से लागू हो जाएंगी।
भीलवाडा. जिला परिषद के 45 वार्डो के प्रारूप का प्रकाशन जिला निर्वाचन अधिकारी कर दिया है। वार्डों का गठन पंचायत समिति के ग्राम पंचायतों के आधार पर किया गया है। उनकी सूची इस प्रकार है।
बड़ी खबरेंView All
भीलवाड़ा
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग