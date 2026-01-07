भीलवाड़ा जिला परिषद में अब 45 वार्ड: 8 नए वार्ड बढ़ाने का प्रस्ताव, 12 जनवरी तक आपत्तियां मांगी

जिला कलक्टर ने आमजन से लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन करते हुए आपत्तियां मांगी हैं। इसके लिए 7 दिन का समय दिया है। आपत्ति का अंतिम 12 जनवरी तय किया है। आपत्ति जिले का कोई भी व्यक्ति या मतदाता कर सकता है। इसके लिए जिला कलक्ट्रेट परिसर के प्रथम तल पर स्थित कमरा नंबर 107 में आपत्तिया दे सकते हैं। फाइनल मुहर 12 जनवरी तक मिलने वाले सभी सुझावों और आक्षेपों के निस्तारण के बाद 13 जनवरी को वार्डों की अंतिम सूची प्रकाशित कर दी जाएगी। इसके बाद निर्वाचन क्षेत्रों की नई सीमाएं कानूनी रूप से लागू हो जाएंगी।