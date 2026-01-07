7 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

भीलवाड़ा

भीलवाड़ा जिला परिषद में अब 45 वार्ड: 8 नए वार्ड बढ़ाने का प्रस्ताव, 12 जनवरी तक आपत्तियां मांगी

जिला परिषद के वार्डों का पुनर्गठन का मामला, 17 लाख 91 हजार 706 की जनसंख्या

5 min read
Google source verification

भीलवाड़ा

image

Suresh Jain

Jan 07, 2026

Bhilwara District Council will now have 45 wards: a proposal to add 8 new wards has been made.

Bhilwara District Council will now have 45 wards: a proposal to add 8 new wards has been made.

भीलवाड़ा जिला परिषद की सियासी तस्वीर बदलने वाली है। जिले में वार्डों के पुनर्गठन और सीमांकन की प्रक्रिया के तहत वार्डों की संख्या 37 से बढ़ाकर 45 करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। जिला कलक्टर जसमीत सिंह संधू ने सोमवार को वार्डों के पुनर्गठन का प्रारूप प्रकाशित कर दिया। वहीँ पंचायत समितियों में वार्डों का पुनर्गठन कर 273 वार्ड बनाए हैं। इन 45 वार्डो की जनसंख्या 17 लाख 91 हजार 706 होगी।

सियासी भूगोल में बड़ा बदलाव

प्रशासन की ओर से जारी नए प्रस्ताव के अनुसार, जिले में 8 नए वार्डों का इजाफा किया गया है। अब 37 के बजाय 45 जिला परिषद सदस्य चुने जाएंगे। यह बदलाव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के निर्देशों और राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धाराओं के तहत किया गया है। कलक्टर ने स्पष्ट किया है कि आबादी और निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को नवीनतम स्थिति के अनुसार निर्धारित किया गया है।

तीन नई पंचायत समितियां

पुनर्गठन में तीन नई पंचायत समितियों का गठन किया है। इनमें खजूरी, फूलिया कलां व शंभूगढ़ को जोड़ते हुए 16 पंचायत समितियों में अब चुनाव 273 वार्डों के सदस्यों के लिए होंगे। पुनर्गठन से कई वार्डों का क्षेत्र परिवर्तित हुआ है। ऐसे में जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लडऩे के इच्छुकों को नए भूगोल से मेहनत करनी पड़ेगी।

जनता से मांगी आपत्तियां

जिला कलक्टर ने आमजन से लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन करते हुए आपत्तियां मांगी हैं। इसके लिए 7 दिन का समय दिया है। आपत्ति का अंतिम 12 जनवरी तय किया है। आपत्ति जिले का कोई भी व्यक्ति या मतदाता कर सकता है। इसके लिए जिला कलक्ट्रेट परिसर के प्रथम तल पर स्थित कमरा नंबर 107 में आपत्तिया दे सकते हैं। फाइनल मुहर 12 जनवरी तक मिलने वाले सभी सुझावों और आक्षेपों के निस्तारण के बाद 13 जनवरी को वार्डों की अंतिम सूची प्रकाशित कर दी जाएगी। इसके बाद निर्वाचन क्षेत्रों की नई सीमाएं कानूनी रूप से लागू हो जाएंगी।

किस पंचायत समिति में कितने वार्ड

  • पं. समिति अब जनसंख्या
  • आसींद 15 92157
  • बनेड़ा 17 114103
  • बिजौलियां 15 85770
  • हुरड़ा 17 102806
  • जहाजपुर 17 113185
  • करेड़ा 17 104443
  • खजूरी 15 83687
  • कोटड़ी 27 175391
  • मांडल 21 132221
  • मांडलगढ़ 21 131260
  • फूलियां कला 15 92219
  • रायपुर 15 97869
  • सहाड़ा 19 116575
  • शाहपुरा 15 84481
  • शंभूगढ़ 15 85037
  • सुवाणा 27 180502
  • कुल 273 1791706

जिला परिषद भीलवाड़ा के निर्वाचन क्षेत्रों के लिए जारी 45 वार्डो का प्रारुप प्रकाशन

भीलवाडा. जिला परिषद के 45 वार्डो के प्रारूप का प्रकाशन जिला निर्वाचन अधिकारी कर दिया है। वार्डों का गठन पंचायत समिति के ग्राम पंचायतों के आधार पर किया गया है। उनकी सूची इस प्रकार है।

  • वार्ड-1, करेड़ा क्षेत्र-जनसंख्या- 42496-थाणा, धापड़ा, शिवपुर, गाजुणा, किड़ीमाल, नारेली, चानसेन,ज्ञानगढ़, मोटा का खेड़ा, चिताम्बा, धुंवाला (क.), दंतेड़ी, गोरख्या, भभाणा व अलगवास।
  • वार्ड-2, करेड़ा व मांडल क्षेत्र, जनसंख्या- 43638-सेहणुंदा, गोरधनपुरा, सूलिया, बड्ढू, आमदला, करेड़ा, दहीमथा, जालमपुरा, बेमाली, गराड़िया, छाजवों का खेड़ा, केरिया, आलमास व कबराडि़या।
  • वार्ड-3, करेड़ा व मांडल क्षेत्र, जनसंख्या- 39346-उदयरामजी का गुढ़ा, रामपुरिया, निम्बाहेड़ा जाटान, डोडखेड़ा, भैरूखेड़ा उर्फ तख्तपुरा, चिलेश्वर, उमरी, डेलास, चावंडिया, गोपालपुरा, लादूवास, गोविंदपुरा, बावलास, चांदरास, लेसवा।
  • वार्ड-4, रायपुर क्षेत्र, जनसंख्या- 35894-थला, सगरेव, भींटा, कलालखेडी, रायपुर, नाथड़ियास, बोराणा, बागोलिया व सुरास।
  • वार्ड-5, रायपुर क्षेत्र, जनसंख्या- 34678-पालरां, गलवा, गल्यावडी, खाखरमाला, मोखुंदा, झड़ोल,मासिंगपुरा, कोट, बागड़, पीथा का खेड़ा व चारोट।
  • वार्ड-6, रायपुर क्षेत्र, जनसंख्या- 34770-पनोतिया, नाहरी, नारायणखेड़ा, नांदसा जागीर, देवरिया, खेमाणा, कोशीथल, बकाण, आशाहोली व बोरियापुरा।
  • वार्ड-7, सहाड़ा क्षेत्र, जनसंख्या- 36538-सहाडा, भूणास, मेघरास, ढोसर, महेंद्रगढ़, लाखोला, भरक, अरनिया, सोनियाणा व सरगाव।
  • वार्ड-8, सहाड़ा क्षेत्र, जनसंख्या- 35332-गुढा, कांगणी, नेगडिया खेडा, गोवलिया, खांखला, पोटलां,माझावास, सुरावास व सातलियास।
  • वार्ड-9, सहाड़ा क्षेत्र, जनसंख्या- 37232-उम्मेदपुरा, डेलाना, चावंडिया, उल्लाई, नांदसा, चीड़खेड़ा, आमली, शिवरती, गणेशपुरा व सालेरा।
  • वार्ड-10, मांडल क्षेत्र, जनसंख्या- 40721-भावलास, जोरावरपुरा, बागोर, टहुंका, करणीपुरा, अमरगढ़, भीलड़ी, घोड़ास, पीथास, दांता (लुहारिया), बेंरा व भादू।
  • वार्ड-11, मांडल व सुवाणा क्षेत्र, जनसंख्या- 36591-मांडल, कोली खेड़ा, मेजा, संतोकपुरा, सुरास, गुढा व धूलखेड़ा।
  • वार्ड -12, मांडल क्षेत्र, जनसंख्या- 36652-कोचरिया, चांखेड़, भगवानपुरा, सीड़ियास, भीमड़ियास, बावड़ी, नीम का खेड़ा, धुंवाला (मां.), दांताकला, लिरड़िया व लुहारिया।
  • वार्ड-13,शंभूगंढ व आसींद क्षेत्र, जनसंख्या- 39573-गांगलास, ईंरास, जोधड़ास, कालियास, दूल्हेपुरा, ब्राह्मणों की सरेरी, करजालिया, मोड़ का निम्बाहेड़ा, पालड़ी, जीवलिया व रूपपुरा।
  • वार्ड -14, आसींद क्षेत्र, जनसंख्या- 38925-सुलवाड़ा, बराणा, कांवलास, मालासेरी, रतनपुरा (ला), दौलतगढ़, जिंद्रास, बागमाली, तिलोली, राजपुरा व लाछूड़ा।
  • वार्ड-15, शंभूगंढ व आसींद क्षेत्र, जनसंख्या- 38125-रामपुरिया, परासोली, बोरेला, दड़ावट, नेगड़िया, जालरिया, पांडरू, रघुनाथपुरा, झालरा, कटार, बामणी व दांतड़ा।
  • वार्ड-16, शंभूगंढ क्षेत्र, जनसंख्या- 38125-जयनगर, रायरा, शंभूगढ़, आमेसर, मोटरास, आकड़सादा, जगपुरा, संग्रामगढ़, बरसनी, सोडार व रूपपुरा(ब)।
  • वार्ड-17, शंभूगंढ व हुरड़ा क्षेत्र, जनसंख्या- 41863-मोतीपुर, दांतड़ा, बारणी, धोली जेतपुरा, उंखलिया, फलामादा, जालमपुरा, टोकरवाड, तस्वारिया, खेजडी व अंटाली।
  • वार्ड-18, हुरड़ा क्षेत्र जनसंख्या- 39985-कंवलियास, गढवालो का खेडा, गागेडा, जालखेडा, परडोदास, बागा का खेडा, सरेरी, सनोदिया, कानिया, लाम्बा व रूपाहेली।
  • वार्ड-19, हुरड़ा क्षेत्र, जनसंख्या- 40606-बडला, बराठिया, आपलियास, भोजरास, भगवानपुरा, आगूचा, कोटडी व हुरडा।
  • वार्ड-20, फूलियाकलां क्षेत्र, जनसंख्या- 41955-कोठियां, ईटड़िया, अरवड़, सांगरिया, बावड़ी, देवरिया, कनेछन खुर्द, कनेछन कलां, नई राज्यास, डोहरिया व पनोतिया।
  • वार्ड-21, फूलियाकलां क्षेत्र, जनसंख्या- 41024- हुकमपुरा, रलायता, बच्छखेड़ा, बड़ला, फूलियाकलां, तस्वारिया बासां, बांसेड़ा, बालापुरा, खेड़ा हेतम, धनोप, सणगारी व देवपुरी।
  • वार्ड- 22, शाहपुरा क्षेत्र, जनसंख्या- 42788-प्रतापपुरा, रहड़, माताजी का खेड़ा, कादीसहना, लसाड़िया, डाबला चांदा, अरनिया घोड़ा, सरदारपुरा, तहनाल, बोरड़ा, रूपपुरा, आमली कलां व समेलिया।
  • वार्ड-23, शाहपुरा क्षेत्र, जनसंख्या- 41693-ढ़ीकोला, आरणी, मिंडोलिया, डाबला कचरा, अरनिया रासां, लूलांस, गिरड़िया, भोजपुर, फूलिया खुर्द, दौलतपुरा, चलानिया, करमड़ास व ईटमारिया।
  • वार्ड-24, फूलिया कलां व बनेड़ा क्षेत्र, जनसंख्या- 39360-खामोर, बिलिया, बामनिया, डाबला, घरटा, कासोरिया, बल्दरखा, मुशी, झांतल व कुंडियाकला।
  • वार्ड-25, बनेड़ा क्षेत्र, जनसंख्या- 41442-लाम्बिया खुर्द, उपरेड़ा, राक्षी, मेघरास, रायला, निम्बाहेड़ा कला, लाम्बिया कला, बैरा, रूपाहेली खुर्द व लोटियास।
  • वार्ड-26, बनेड़ा क्षेत्र, जनसंख्या- 42541-बालेसरिया, महुआ खुर्द, सालरियाकला, कोडलाई, बरण, कंकोलिया, चमनपुरा, सरदारनगर, खेड़लिया, बबराणा व पायरा उर्फ रामपुरिया।
  • वार्ड-27, सुवाणा क्षेत्र, जनसंख्या- 49181-रीछडा, खायडा, तस्वारिया, महुआकलां, पांसल, मालोला, आरजिया, पालड़ी, रूपाहेली, सुवाणा, धूमडास, कांदा, सिदडीयास व कोदूकोटा।
  • वार्ड-28, सुवाणा क्षेत्र, जनसंख्या- 36150-गुंदली, कोचरिया, सांगवा, एकलिंगपुरा, रामपुरिया, ओझाघर, कारोईकलां, सैथूरिया, गुरलां, दरीबा व कोटडी।
  • वार्ड -29, सुवाणा क्षेत्र, जनसंख्या- 38319-सोपुरा, दुडिया, देवली, आमली पुरावतान, भोपालगढ, मोमी, बरडोद, खैराबाद, नाथड़ियास, बिलियाकलॉ, कांयाखेड़ी व औज्याडा।
  • वार्ड-30, सुवाणा क्षेत्र, जनसंख्या- 54072-पीपली, जित्याखेडी, दांथल, स्वरूपगंज, कल्याणपुरा, बोरड़ा, गुवारड़ी, आटूण, पातलियास, मंडपिया, भोली, फागणो का खेड़ा, आमलीगढ़, मंगरोप, हलेड़ व गठीला खेड़ा।
  • वार्ड-31, कोटड़ी व मांडलगढ़ क्षेत्र, जनसंख्या- 40631-बड़लियास, दोवनी, जीवा का खेड़ा, आकोला, आमा, उदलियास-माफी, सुठेपा, रेणवास, गेंदलिया, सुरास व बरूंदनी।
  • वार्ड-32, कोटड़ी क्षेत्र, जनसंख्या- 42551-गेगा का खेड़ा, मंशा, शोपुरा, गोविंदपुरा, नंदराय, गंधेरी, अखेपुर, ककरोलिया घाटी, जावल, ईटावा, गहूंली व किशनगढ़।
  • वार्ड-33, कोटड़ी क्षेत्र, जनसंख्या- 37061-उदलियास, लसाड़िया, सातोला का खेड़ा, बन का खेड़ा, शोपुरा (जाटों का), बडला, ढोकलिया, सवाईपुर, रेडवास व बलियाखेड़ा।
  • वार्ड-34, कोटड़ी क्षेत्र, जनसंख्या- 45758- कोटड़ी, बिरधोल, पपलाज, सांखड़ा, रीठ, कांटी, दांतड़ा, छापड़ेल, बोरड़ा, आसोप व रासेड़।
  • वार्ड-35, कोटड़ी, जहाजपुर व खजूरी क्षेत्र, जनसंख्या- 36421-कोठाज, धनवाड़ा, पारोली, बिशनियां, रोपा, भरणीकंला, बागूदार, आमल्दा व हसेड़ाहरसलो का खेड़ा (मु. हंसेड़ा)।
  • वार्ड-36, जहाजपुर क्षेत्र, जनसंख्या- 35714-जीरा, गंधेर, टिठोड़ा माफी, टिठोड़ी, पंडेर, ढगारिया कंजर कालोनी (मु.ढगारिया), बावड़ी, बेरी, फलासिया, सरसिया चारणान व जामोली।
  • वार्ड-37, जहाजपुर क्षेत्र, जनसंख्या- 35394- बिहाड़ा, रावतखेड़ा, अमरवासी, जालमपुरा, सरसिया, रूणिया बरड़ा, ऊंचा, धुंवाला व गांगीथला।
  • वार्ड-38, जहाजपुर क्षेत्र, जनसंख्या- 35938- गुढाबिजेठा (मु.बिजेठा), ईटूंदा, लुहारी कंला, लुहारी खुर्द, गाड़ोली, धांधोला, कुराड़िया, दूधेश्वर महादेव मु.खेमा का खेडा), हनुमान नगर, कुचलवाडाकंला व टीकड़।
  • वार्ड-39, खजूरी क्षेत्र, जनसंख्या- 36542- दधिमाता (मु.केसरपुरा), मानपुरा झीकरी(मु.मानपुरा ), लाल का खेड़ा, धौड़, नाथूण, बिलेठा, पीपलूंद, उलेला, श्रृंगारचंवरी, फतेहपुर गडबोदिया (मु.फतेहपुर), गुढ़ा व खजूरी।
  • वार्ड-40, खजूरी क्षेत्र, जनसंख्या- 35193-मनोहरपुरा, भगुनगर, अमरगढ़, काबरी, टीठोड़ा जागीर, खैरूणा, बांकरा, किशनगढ़, बेई, शक्करगढ़, बरोदा व तलोदा।
  • वार्ड-41, मांडलगढ़ क्षेत्र, जनसंख्या- 41931-थलकंला, नीम का खेड़ा, मोहनपुरा, सरथला, झंझोला, जालिया, गेणोली, रलायता, श्रीनगर, बीकरण, राजगढ़ व काछोला।
  • वार्ड-42, मांडलगढ़ क्षेत्र, जनसंख्या- 40749- धामणिया, जगपुरा, जस्सु जी का खेड़ा, मानपुरा, गणेशपुरा, दौलपुरा, मुकंदपुरिया, सांड, कल्याणपुरा, चैनपुरिया, महुआ, खाचरोल व होड़ा।
  • वार्ड-43, मांडलगढ़ क्षेत्र, जनसंख्या- 39640-खटवाड़ा, रानीखेड़ा, देबीपुरा, सिंगोली, मोटरों का खेड़ा, लाडपुरा, श्यामगढ़, भारेंडा, धाकड़खेड़ी, सराणा, बल्दरखां व जोजवा।
  • वार्ड-44, बिजौलिया क्षेत्र, जनसंख्या- 44004-गुढ़ा, आरोली, सलावटिया, कास्या, केरखेडा, बणियों का तालाब, मकरेडी, नयानगर, सुखपुरा, गोपालपुरा, चांद जी की खेड़ी, इंद्रपुरा, तिलस्वां व रसदपुरा।
  • वार्ड-45, बिजौलिया क्षेत्र, जनसंख्या- 41766-जलिंद्री, माल का खेड़ा, ऊंदरो का खेड़ा (मुख्यालय धनवाडा), भोपतपुरा, थडौदा, बिजौलियां खुर्द, मांगटला, उमा जी का खेड़ा, विक्रमपुरा, सदारामजी का खेड़ा, श्यामपुरा व लक्ष्मीखेड़ा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

07 Jan 2026 08:51 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / भीलवाड़ा जिला परिषद में अब 45 वार्ड: 8 नए वार्ड बढ़ाने का प्रस्ताव, 12 जनवरी तक आपत्तियां मांगी

बड़ी खबरें

View All

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

खाकी-खादी की ‘छत्रछाया’ में कत्लेआम की खबर पर प्रशासन जागा, टीम पहुंचने से पहले ही माफिया रफूचक्कर

The administration woke up to the news of the massacre under the 'patronage' of khaki and khadi.
भीलवाड़ा

प्रदेश के पीएमश्री स्कूलों पर अब सरकार की सीधी नज़र; संयुक्त सचिव करेंगे ‘नाइट स्टे’

The state government will now keep a close watch on the PM Shri schools in the state.
भीलवाड़ा

कड़ाके की सर्दी और पाले से फसलों पर संकट: उत्तर-पश्चिमी हवाओं ने बढ़ाई चिंता

Severe cold and frost pose a threat to crops: Northwesterly winds have increased concerns.
भीलवाड़ा

भीलवाड़ा को स्मार्ट, क्लीन और ग्रीन बनाने की कवायद, 90 करोड़ रुपए होंगे खर्च

Efforts to make Bhilwara smart, clean, and green.
भीलवाड़ा

शीतलहर: भीलवाड़ा में स्कूलों के समय में बदलाव, अब 10 बजे से लगेंगे स्कूल

Cold wave: School timings changed in Bhilwara, classes will now start at 10 AM.
भीलवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.