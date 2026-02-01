सीयूईटी यूजी छात्रों को बड़ी राहत, आवेदन की तारीख बढ़ी; अब 4 तक कर सकेंगे आवेदन

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से जारी सार्वजनिक नोटिस के अनुसार छात्र अब 4 फरवरी रात 11:50 बजे तक अपना फॉर्म भर सकेंगे। वहीं फीस जमा कराने की अंतिम तारीख 7 फरवरी कर दीहै। इसके अलावा, आवेदन फॉर्म में किसी भी तरह की त्रुटि सुधार के लिए 9 से 11 फरवरी तक का समय दिया जाएगा।