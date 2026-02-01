52 करोड़ का बजट, फिर भी 6 साल से अधूरा भीलवाड़ा का ‘जोधड़ास ओवरब्रिज

हैरानी की बात है कि जिस प्रोजेक्ट को नवंबर 2021 में पूरा हो जाना चाहिए था, वह 6 साल बाद भी मात्र 55 फीसदी ही बन सका है। ठेकेदार के ऊंचे रसूख के आगे प्रशासन इतना लाचार है कि 21 बार नोटिस और 8 बार जुर्माना लगने के बावजूद कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई। जब भी ब्लैकलिस्ट की फाइल उठी, सत्ता के गलियारों से 'जीवनदान' मिल गया। अब सरकार ने फिर मेहरबानी दिखाते हुए जुलाई 2026 तक की नई मोहलत दे दी है।