कागज की गड्डी थमा कर उड़ा लिए हजारों के असली नोट

भीलवाड़ा May 27, 2023

राजस्थान में फर्जी सीआईडी ऑफिसर बनकर दो युवकों ने एक किसान से 57 हजार रुपए ठग लिए। ठगों ने यह वारदात चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा क्षेत्र में सरेराह की। By handing over the bundle of paper, the real notes of thousands were blown away

राजस्थान में फर्जी सीआईडी ऑफिसर बनकर दो युवकों ने एक किसान से 57 हजार रुपए ठग लिए। ठगों ने यह वारदात चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा क्षेत्र में सरेराह की। निम्बाहेड़ा के कोतवाली थाना में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार अरनोदा निवासी किसान अमरचंद पुत्र दोला मंगलवार को कृषि उपज मंडी में टेम्पो से गेंहूं बेचने आया था। जहां उसे अपनी उपज के एवज 57 हजार 147 रूपये मिले थे। मंडी से बाहर निकल कर एक दुकान के बाहर कुछ खरीदारी करने रूका। इसी दौरान बाइक सवार दो युवकों ने उसे सीआईडी ऑफिसर बताते हुए उसके पास नकली नोट होने की बात कह कर उसे डराया। जिससे घबराकर किसान ने युवकों के कहने पर अपने पास रखे नोट चेक करने के लिए उन्हें दे दिए।