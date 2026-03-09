चारभुजा नाथ मंदिर में फाग महोत्सव की धूम: भजनों पर झूमे श्रद्धालु

कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण भजन गायक दिनेश मानसिंहका और मिताली मानसिंहका की सुमधुर प्रस्तुतियां रहीं। गायकों ने भगवान चारभुजा नाथ के चरणों में एक से बढ़कर एक फाग भजन अर्पित किए। होली खेल रहे बांके बिहारी... और आज बिरज में होरी रे रसिया..." जैसे भजनों की मधुर धुनों पर श्रद्धालु खुद को झूमने से नहीं रोक पाए। पूरा मंदिर परिसर जयकारों से गूंज उठा।