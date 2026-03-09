आदिनाथ महिला मंडल के चुनाव में नई कार्यकारिणी का गठन सपना को कमान

आरके कॉलोनी स्थित आदिनाथ महिला मंडल की बैठक में त्रिवार्षिक चुनाव शांतिपूर्ण और सर्वसम्मति से संपन्न हुए। नई कार्यकारिणी में समाज की महिलाओं ने सर्वसम्मति से सपना सेठी को अध्यक्ष और मोनिका पहाड़िया को सचिव पद की जिम्मेदारी सौंपी है। चुनाव के तुरंत बाद नवनिर्वाचित अध्यक्ष ने अपने आगामी तीन वर्षों के विजन और कार्ययोजना को सदस्यों के सामने रखा। बैठक के दौरान सभी पदाधिकारियों का सर्वसम्मति से चयन किया, जो समाज में महिलाओं की एकजुटता का एक बड़ा उदाहरण है। नवनिर्वाचित टीम ने पदभार ग्रहण करने के साथ ही आगामी धार्मिक आयोजनों की रूपरेखा भी तैयार कर ली है। कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष कविता सेठी, सहसचिव नीरा छाबड़ा व पायल गोधा, कोषाध्यक्ष नैना सेठी तथा सहकोषाध्यक्ष मृदुला सेठी को चुना गया। आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेश गोधा व सचिव अजय बाकलीवाल समेत अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित थे।