केसरकुंज में गूंजेंगे जयकारे: वेदी प्रतिष्ठा में आज विराजेंगे तीन तीर्थंकर

शुक्रवार को मुनि संघ का विहार आरके कॉलोनी जैन मंदिर से शुरू हुआ। मुनि बड़े मंदिर स्थित चतुर्मुखी पार्श्वनाथ मंदिर पहुंचे, यहां श्रीजी के दर्शन किए। इसके बाद वहां विराजमान तीनों प्रतिमाओं को रथ में विराजमान कर जुलूस के साथ रवाना हुए। स्वाध्याय भवन होते हुए मुनि संघ शाम को केसरकुंज स्थित नीरज शाह के निवास पर पहुंचे। शाह ने बताया कि प्रतिष्ठा महोत्सव के उपलक्ष्य में शुक्रवार दोपहर तिलोक चंद छाबड़ा ने ध्वजारोहण किया और शाम को याज्ञमंडल विधान का आयोजन हुआ। शाह ने बताया कि शनिवार सुबह 7.30 बजे केसरकुंज से घटयात्रा निकाली जाएगी। इसके बाद मुनि के मंगल प्रवचन होंगे। दोपहर वेदी प्रतिष्ठा की क्रियाएं संपन्न होंगी।