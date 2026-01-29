टीनशेड के नीचे बैठकर पढ़ने को मजबूर नौनिहाल, सरकारी दावों की खुली पोल

बच्चों की पढ़ाई बंद ना हो, इसके लिए ग्रामीणों ने आपसी सहयोग से 56 हजार रुपए सहयोग राशि इकट्ठा कर टीन शेड लगवाया। वर्तमान में छात्र-छात्राएं तेज सर्दी बारिश और मौसम की मार सहते हुए उसी टीनशेड के नीचे बैठकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इतने लंबे समय बाद भी शिक्षा विभाग या प्रशासन द्वारा स्कूल भवन स्वीकृत नहीं होने से ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि शीघ्र ही नए विद्यालय भवन के निर्माण के लिए बजट स्वीकृत नहीं किया गया तो मजबूरन आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। नौनिहालों के भविष्य के साथ हो रही यह अनदेखी सरकारी शिक्षा सुधार के दावों पर गंभीर सवाल खड़े करती है।