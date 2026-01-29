यूजीसी की नई नीतियों के खिलाफ विरोध मुखर, पीएम को भेजा ज्ञापन

प्रधानमंत्री को भेजे गए ज्ञापन में स्पष्ट किया कि यूजीसी की ओर से किए जा रहे बदलाव शिक्षा के स्तर को सुधारने के बजाय विद्यार्थियों पर अतिरिक्त आर्थिक और मानसिक बोझ डाल रहे हैं। इन जटिल नियमों के कारण मध्यमवर्गीय और साधारण परिवारों के युवाओं के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करना अब एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। शिक्षा का व्यवसायीकरण होने से योग्य छात्र मुख्यधारा से कट सकते हैं।