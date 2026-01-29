मंडी में पीली रंगत: भीलवाड़ा में ‘नई सरसों’ की दस्तक, भावों में उछाल

कृषि उपज मंडी में नई फसल की आवक के साथ ही रौनक लौट आई है। साल की शुरुआत के साथ ही मंडी में 'पीले सोने' यानी नई सरसों की आवक शुरू हो गई है। पिछले दो दिनों से लगातार सरसों की ढेरी लग रही है, जिससे व्यापारियों और किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। वर्तमान में नमी और गुणवत्ता के आधार पर सरसों के भावों में बड़ा अंतर देखा जा रहा है।