आरटीई में प्रवेशित बच्चों को पढ़ाई से रोका या फीस मांगी तो निजी स्कूलों की खैर नहीं

शैक्षिक सत्र 2025-26 में आरटीई की धारा के तहत निजी स्कूलों में कक्षा प्री-प्राइमरी 3 यानी तीन वर्ष या उससे अधिक लेकिन 4 वर्ष से कम आयु के बच्चों और कक्षा-1 में गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों को निःशुल्क सीटों पर प्रवेश दिया गया है। शिक्षा विभाग के ध्यान में आया है कि कुछ स्कूल इन बच्चों की उपस्थिति दर्ज करने में आनाकानी कर रहे हैं या अभिभावकों से फीस मांग रहे हैं। इसी को देखते हुए प्रारंभिक शिक्षा निदेशक, बीकानेर के निर्देशों के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने यह सख्त कदम उठाया है।