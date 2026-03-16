महावीर जन्मोत्सव: भीलवाड़ा में पहली बार 24 पांडुशिलाओं पर होगा 24 तीर्थंकरों का अभिषेक

सकल दिगंबर जैन समाज की ओर से भगवान महावीर का जन्मोत्सव इस वर्ष अभूतपूर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। 30 मार्च को मुख्य जन्मोत्सव से पूर्व, 28 मार्च से तीन दिवसीय कार्यक्रमों का शंखनाद होगा। रविवार दोपहर विद्यासागर वाटिका में विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों की बैठक में महोत्सव की रूपरेखा तय की गई। समाज के अध्यक्ष प्रवीण चौधरी ने बताया कि इस बार का आयोजन कई मायनों में ऐतिहासिक होगा। समाज के उपाध्यक्ष प्रकाश गंगवाल ने बताया कि मुनि अरह सागर, सुहित सागर और गणिनी आर्यिका विज्ञा माताजी के सानिध्य में आयोजन होने जा रहा है। पहली बार 24 पांडुशिलाओं पर 24 तीर्थंकर भगवान विराजमान होंगे, जिन पर 1008 सहस्रनाम अभिषेक किया जाएगा। 24 हवन कुंडों में 24 पुण्यार्जक 1008 मंत्रों की आहुति देंगे। इस 1008 सहस्रनाम विधान और अभिषेक में बड़ी संख्या में श्रावक-श्राविकाएं हिस्सा लेंगे।