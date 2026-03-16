युवाओं को सरकार की बड़ी सौगात: 1 लाख युवाओं को स्वरोजगार के लिए मिलेगा ब्याज मुक्त ऋण

प्रदेश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और बेरोजगारी को दूर करने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना जारी की है। इसके तहत राज्य के 1 लाख से अधिक युवाओं को अपना खुद का व्यवसाय सेवा, व्यापार या विनिर्माण शुरू करने के लिए ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ऋण का 100 प्रतिशत ब्याज अनुदान और क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज शुल्क का पूरा भुगतान राज्य सरकार स्वयं करेगी। युवाओं को अपना उद्योग लगाने या पुराने उद्योग का विस्तार करने के लिए 10 लाख तक का ऋण मिल सकेगा। साथ ही 15 लाख रुपए तक के कमर्शियल वाहन (ऑन-रोड) खरीदने के लिए भी यह ऋण मान्य होगा। यह महत्वाकांक्षी योजना 31 मार्च 2029 तक प्रभावी रहेगी।