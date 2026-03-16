उल्लास: साक्षरता की परीक्षा में भीलवाड़ा ने गाड़े झंडे, लक्ष्य से अधिक परीक्षार्थी पहुंचे केंद्र

भीलवाड़ा जिले में अक्षर ज्ञान की अलख जगाने के लिए रविवार को उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत महाकुंभ का आयोजन किया गया। जिलेभर में आयोजित बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मकता असेसमेंट टेस्ट में उत्साह का ऐसा माहौल दिखा कि परीक्षा देने वालों की संख्या आवंटित लक्ष्य को भी पार कर गई। जिला साक्षरता एवं सतत शिक्षा विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार जिले में कुल 42,559 लर्नर्स परीक्षा में शामिल हुए, जबकि लक्ष्य 42,500 का था। जिला साक्षरता एवं सतत शिक्षा अधिकारी मुकेश गुप्ता ने बताया कि जिले के सभी ब्लॉकों में रविवार सुबह से ही केंद्रों पर परीक्षार्थियों का पहुंचना शुरू हो गया था। शाम 5 बजे तक चली इस परीक्षा में उन लोगों ने भाग लिया।