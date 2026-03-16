ड्राइ फ्रूट्स के दामों में लगी आग; मामरा बादाम 4 हजार पार

हालात यह हैं कि प्रीमियम क्वालिटी का मामरा बादाम और पिस्ता के भाव में भारी उछाल आया है। व्यापारियों के अनुसार, ईरान के बंदरगाहों पर बड़ी मात्रा में माल फंस गया है। सामान्य परिस्थितियों में ईरान से भारत तक माल पहुंचने में ही करीब तीन महीने लग जाते हैं। अब पोर्ट पर जहाजों की आवाजाही रुकने से बाजार में स्टॉक कम होने लगा है। अगर हालात जल्द सामान्य नहीं हुए, तो आगामी त्योहारी सीजन और शादियों के सावे में आमजन को यह महंगाई और ज्यादा रुलाएगी।