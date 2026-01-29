आसमानी आफत ने छीनी किसानों की मुस्कान, ओलावृष्टि से सरसों की फसल जमींदोज

भीलवाड़ा जिले के ग्रामीण इलाकों में मंगलवार को मौसम के बदले मिजाज ने किसानों की साल भर की मेहनत पर पानी फेर दिया। जिले में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश और ओलावृष्टि ने खेतों में लहलहाती सरसों की फसल को पूरी तरह बिछा दिया है। ओलों की मार इतनी भीषण थी कि कई जगह खेतों में सफेद चादर बिछ गई। इससे सरसों की फलियां टूटकर बिखर गईं। हालांकि यह नुकसान कुछ क्षेत्रों में ही हुआ है। जिले में 3 लाख 61 हजार 202 हेक्टेयर में बोई गई फसलों में से 10 हजार 234 हेक्टेयर में खराबा दर्ज किया गया है। सबसे चिंताजनक स्थिति सरसों की फसल की है, जहां सर्वाधिक नुकसान का आकलन किया गया है।