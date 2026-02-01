आरसी व्यास में बहेगी भक्ति की बयार: 101 कलशों के साथ निकलेगी शोभायात्रा

आरसी व्यास कॉलोनी स्थित पारीक भवन पर शनिवार से भक्ति और अध्यात्म के रंग में रंगा नजर आएगा। यहां आचार्य डॉ. विजय कृष्ण पारीक के सानिध्य में सात दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा का आगाज शनिवार से होने जा रहा है। आयोजन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कथा की मुख्य आयोजिका सुजान देवी पांडिया ने बताया कि यह धार्मिक अनुष्ठान पांडिया परिवार के पितरों की आत्मशांति एवं प्रसन्नता के लिए आयोजित किया जा रहा है। मीडिया प्रभारी बाल गोविंद व्यास ने बताया कि कथा के शुभारंभ के अवसर पर शनिवार प्रातः 10.15 बजे पथिक नगर स्थित नांदेश्वर महादेव मंदिर से शोभायात्रा निकाली जाएगी। इस मंगल यात्रा में 101 महिलाएं सिर पर कलश धारण कर चलेंगी। गाजे-बाजे और हरिनाम संकीर्तन के साथ यह शोभायात्रा कथा स्थल पारीक भवन पहुंचेगी, जहां व्यास पीठ का पूजन किया जाएगा।