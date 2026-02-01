6 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भीलवाड़ा

छात्राओं ने बुलंद की जनजातीय गौरव की आवाज, बिरसा मुंडा के संघर्ष को किया याद

&#8211; भाषण व निबंध प्रतियोगिता में उकेरी भील, मीणा और सहरिया संस्कृति की झलक सेठ मुरलीधर मानसिंहका (सेमुमा) राजकीय कन्या महाविद्यालय में धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में जनजातीय गौरव और संस्कृति का अनूठा संगम देखने को मिला। महिला प्रकोष्ठ और राष्ट्रीय सेवा योजना के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

भीलवाड़ा

image

Suresh Jain

Feb 06, 2026

Girl students raised the voice of tribal pride, remembered the struggle of Birsa Munda

Girl students raised the voice of tribal pride, remembered the struggle of Birsa Munda

- भाषण व निबंध प्रतियोगिता में उकेरी भील, मीणा और सहरिया संस्कृति की झलक

सेठ मुरलीधर मानसिंहका (सेमुमा) राजकीय कन्या महाविद्यालय में धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में जनजातीय गौरव और संस्कृति का अनूठा संगम देखने को मिला। महिला प्रकोष्ठ और राष्ट्रीय सेवा योजना के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में छात्राओं ने न केवल बिरसा मुंडा के बलिदान को याद किया, बल्कि राजस्थान की माटी से जुड़ी जनजातीय परंपराओं को भी जीवंत कर दिया। महाविद्यालय परिसर में आयोजित विविध प्रतियोगिताओं की अध्यक्षता प्राचार्य सावन कुमार जांगिड़ ने की। उन्होंने छात्राओं से कहा कि भगवान बिरसा मुंडा का जीवन हमें अन्याय के खिलाफ खड़े होने का साहस देता है।

संस्कृति के रंग, भाषण में गूंजी जनजातीय परंपराएं

भाषण प्रतियोगिता का विषय 'जनजातीय समाज एवं संस्कृति' रखा गया था। इसमें छात्राओं ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लेते हुए भारतवर्ष और विशेषकर राजस्थान की प्रमुख जनजातियों भील, मीणा, सहरिया और गरासिया की सामाजिक परंपराओं पर अपने विचार रखे। भाषण प्रतियोगिता में प्रथम सोमानी चौधरी, द्वितीय तनु शर्मा, तृतीय प्रीति शर्मा एवं अंजना शर्मा। निर्णायक मंडल में प्रणव कुमार व्यास एवं डॉ. वर्षा सिखवाल थे। साहित्यिक समिति के सूर्यप्रकाश पारीक ने बताया कि बिरसा मुंडा जयंती के साथ ही महाविद्यालय में विकसित भारत 2047 एवं स्वदेशी विषय पर निबंध प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। इसमें 100 से अधिक छात्राओं ने भाग लिया। संचालन सूर्य प्रकाश पारीक ने किया। एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी अंजलि अग्रवाल, केके मीणा, गौरव कारवाल, महिला प्रकोष्ठ सदस्य ज्योति, नेहा शर्मा, हेमंता मीणा, नीलम व रेखा चावला ने सक्रिय सहयोग दिया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

06 Feb 2026 09:09 pm

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / छात्राओं ने बुलंद की जनजातीय गौरव की आवाज, बिरसा मुंडा के संघर्ष को किया याद

बड़ी खबरें

View All

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

5वीं बोर्ड परीक्षा कार्यक्रम में बड़ा बदलाव: 24 को होने वाला गणित का पेपर अब 6 मार्च को

5th Board Exam: Mathematics paper scheduled for 24th March now on 6th March
भीलवाड़ा

आरसी व्यास में बहेगी भक्ति की बयार: 101 कलशों के साथ निकलेगी शोभायात्रा

A wave of devotion will sweep through RC Vyas: A procession will be held with 101 urns.
भीलवाड़ा

खेती में ‘नैनो तकनीक’ और ‘नवाचार’ ही बदलेंगे किसानों की तकदीर

Only 'nano technology' and 'innovation' in agriculture will change the fate of farmers.
भीलवाड़ा

सूचना केंद्र चौराहे पर लगी ‘पाठशाला’, पीएम मोदी ने दिए तनाव मुक्ति के ‘सक्सेस मंत्र’

'School' set up at Information Centre Square, PM Modi gives 'success mantra' for stress relief
भीलवाड़ा

नगर माहेश्वरी महिला संस्थान की नई कार्यकारिणी का गठन

Formation of new executive committee of Nagar Maheshwari Mahila Sansthan
भीलवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.