5वीं बोर्ड परीक्षा कार्यक्रम में बड़ा बदलाव: 24 को होने वाला गणित का पेपर अब 6 मार्च को

प्रदेश में कक्षा 5वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लाखों विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायती राज विभाग ने कक्षा 5वीं के परीक्षा कार्यक्रम में आंशिक संशोधन किया है। विभाग की ओर से जारी किए नए आदेशों के अनुसार, 24 फरवरी को आयोजित होने वाली गणित विषय की परीक्षा अब इस तारीख को नहीं होगी। विभाग ने अपरिहार्य कारणों का हवाला देते हुए इस परीक्षा को स्थगित कर दिया है।