सूचना केंद्र चौराहे पर लगी ‘पाठशाला’, पीएम मोदी ने दिए तनाव मुक्ति के ‘सक्सेस मंत्र’

यह संवाद बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए 'संजीवनी' कार्यक्रम के दौरान शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने पीएम के संवाद को छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी बताया। अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक कैलाश चंद्र सुथार ने कहा कि पीएम का यह संवाद बोर्ड परीक्षाओं के दौरान विद्यार्थियों के लिए संजीवनी का काम करता है। इससे मानसिक तनाव कम होता है। राजेंद्र मार्ग स्कूल के प्रधानाचार्य राजेंद्र सिंह गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री की यह चर्चा केवल एक संवाद नहीं, बल्कि संपूर्ण भारत के विद्यार्थियों में सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास का संचार करने वाला माध्यम है। जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक एवं सीबीईओ सुवाणा रामेश्वर प्रसाद जीनगर ने बताया कि 'परीक्षा पर चर्चा' कार्यक्रम सिर्फ नंबर लाने की होड़ के बारे में नहीं है। यह विद्यार्थियों के जीवन, कौशल विकास और परीक्षा प्रबंधन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है।