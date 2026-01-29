खाकी की नाक के नीचे बजरी माफिया का ‘ओवरलोड’ खेल

हैरानी की बात यह है कि जिस बड़लियास थाने पर एमबीसी के जवान तैनात हैं, वहां की पुलिस ने रातभर गुजरते इन बजरी से भरे अवैध वाहनों को रोकने की जहमत तक नहीं उठाई। सूत्रों की मानें तो खनिज विभाग और पुलिस की इस "मौनसहमति" ने माफिया के हौसले इतने बुलंद कर दिए हैं कि अब उन्हें कानून का कोई खौफ नहीं रहा। विभाग केवल एक-दो ट्रैक्टर पकड़कर खानापूर्ति कर रहा है, जबकि "बड़ेमगरमच्छ" (डंपर माफिया) खुलेआम निकल रहे हैं। https://www.dailymotion.com/video/x9ysqra