शीतलहर: भीलवाड़ा में स्कूलों के समय में बदलाव, अब 10 बजे से लगेंगे स्कूल

भीलवाड़ा जिले में पिछले कुछ दिनों से जारी शीतलहर को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूली बच्चों को राहत दी है। जिला कलक्टर के निर्देशानुसार, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (समग्र शिक्षा) ने मंगलवार को जिले के स्कूलों के समय में परिवर्तन का आदेश जारी किया है। यह आदेश कक्षा 9 से 12 तक के लिए लागू किया गया है।