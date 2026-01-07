शीतलहर: भीलवाड़ा में स्कूलों के समय में बदलाव, अब 10 बजे से लगेंगे स्कूल

Cold wave: School timings changed in Bhilwara, classes will now start at 10 AM.
भीलवाड़ा जिले में पिछले कुछ दिनों से जारी शीतलहर को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूली बच्चों को राहत दी है। जिला कलक्टर के निर्देशानुसार, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (समग्र शिक्षा) ने मंगलवार को जिले के स्कूलों के समय में परिवर्तन का आदेश जारी किया है। यह आदेश कक्षा 9 से 12 तक के लिए लागू किया गया है।
आदेश के अनुसार जिले में संचालित सभी सरकारी एवं गैर-सरकारी स्कूल जो दो पारियों में संचालित होते हैं, उनका समय अब सुबह 10 से शाम 4 बजे के मध्य रहेगा। यह व्यवस्था फिलहाल बुधवार 7 जनवरी से 10 जनवरी तक प्रभावी रहेगी।
शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि शीतलहर के प्रकोप से बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी अरुणा गारू ने सभी संस्था प्रधानों और स्कूल संचालकों को इन आदेशों की कड़ाई से पालना करने के निर्देश दिए हैं।
बड़ी खबरेंView All
भीलवाड़ा
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग