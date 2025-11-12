शिव महापुराण कथा में भजनों पर झूमे श्रद्धालु

कथावाचक ने सती का प्रसंग सुनाते हुए झूठ बोलने के दुष्परिणाम का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि झूठ के कारण सती को देह त्याग करना पड़ा, किंतु भगवान शिव के आशीर्वाद से उन्हें पुनः शिव की अर्धांगिनी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कथा के दौरान उपस्थित श्रद्धालु भावविभोर हो उठे। कथा वाचक के मधुर भजनों पर छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग महिलाएं तक भक्ति नृत्य करते नजर आए। कथा के बाद आरती व प्रसाद वितरण किया गया। पूरे वातावरण में हर-हर महादेव के जयकारों से भक्तिभाव छा गया।