पीईईओ व अन्य अधिकारी की अनुपस्थिति के चलते एक घंटे में ही सिमटी वीसी

Due to the absence of the PEEO, the VC meeting was concluded in just one hour.
राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत प्रारंभिक कक्षाओं में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को सुदृढ़ करने के लिए 23 दिसंबर को राज्य के समस्त राजकीय विद्यालयों में 'निपुण मेले' का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर शनिवार को अतिरिक्त शासन सचिव की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) आयोजित की गई। विशेष बात यह रही कि दो घंटे के लिए प्रस्तावित यह वीसी महज एक घंटे में ही समाप्त कर दी गई। राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मेलन में व्यस्तता के चलते अधिकांश पीईईओ और शिक्षा अधिकारी वीसी से जुड़ नहीं सके, जिसके कारण बैठक को जल्द समेटना पड़ा।
वीसी में अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि निपुण मेले की सफलता के लिए प्रत्येक अभिभावक को व्यक्तिगत रूप से निमंत्रण दिया जाए। मेले से पूर्व एक समन्वय बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें अधीनस्थ विद्यालयों के साथ-साथ स्थानीय आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी शामिल किया जाएगा। अधिकारियों को स्पष्ट किया है कि मेले के लिए आवश्यक सामग्री का क्रय बजट प्रावधानों के अनुसार किया जाए और निपुण मेले के पोस्टर्स के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार हो।
निपुण मेले के दौरान विद्यालयों में उत्सव का माहौल रहेगा। इसके मुख्य आकर्षण और कार्य इस प्रकार रहेंगे।
बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी कार्यक्रम 'परीक्षा पर चर्चा' को लेकर भी गंभीर निर्देश दिए गए। विभाग ने सोमवार तक अधिक से अधिक विद्यार्थियों का इस कार्यक्रम के लिए पंजीयन सुनिश्चित करने पर जोर दिया है, ताकि छात्र प्रधानमंत्री से संवाद का लाभ उठा सकें।
