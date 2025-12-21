पीईईओ व अन्य अधिकारी की अनुपस्थिति के चलते एक घंटे में ही सिमटी वीसी

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत प्रारंभिक कक्षाओं में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को सुदृढ़ करने के लिए 23 दिसंबर को राज्य के समस्त राजकीय विद्यालयों में 'निपुण मेले' का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर शनिवार को अतिरिक्त शासन सचिव की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) आयोजित की गई। विशेष बात यह रही कि दो घंटे के लिए प्रस्तावित यह वीसी महज एक घंटे में ही समाप्त कर दी गई। राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मेलन में व्यस्तता के चलते अधिकांश पीईईओ और शिक्षा अधिकारी वीसी से जुड़ नहीं सके, जिसके कारण बैठक को जल्द समेटना पड़ा।