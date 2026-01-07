7 जनवरी 2026,

भीलवाड़ा

भीलवाड़ा को स्मार्ट, क्लीन और ग्रीन बनाने की कवायद, 90 करोड़ रुपए होंगे खर्च

इको सिटी प्रोजेक्ट: शहर के 4 किमी क्षेत्र को 'लाइटहाउस एरिया' के रूप में चमकाया जाएगा कलक्टर की अध्यक्षता में 'कोर टीम' की बैठक

भीलवाड़ा

image

Suresh Jain

Jan 07, 2026

वस्त्रनगरी भीलवाड़ा को अब 'स्मार्ट, क्लीन और ग्रीन इको सिटी' के रूप में नई पहचान दिलाने की तैयारी शुरू हो गई है। जिला कलक्टर की अध्यक्षता में मंगलवार को कलक्ट्रेट सभागार में एक बैठक हुई। बैठक में शहर के भविष्य के विकास और पर्यावरण संरक्षण को लेकर विस्तृत रोडमैप तैयार किए जाने पर चर्चा की गई।

बैठक में शहर के प्रमुख मार्ग को लेकर चर्चा

बैठक में शहर के लगभग 3 से 4 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को 'लाइटहाउस एरिया' के रूप में विकसित करने के लिए नेहरू रोड, गंगापुर रोड तथा कुवाड़ा खान क्षेत्र में से किसी एक का चयन किया जाएगा। इसमें स्मार्ट सड़कें, सोलर लाइटिंग और बेहतर ड्रेनेज सिस्टम विकसित होगा। इस कार्य पर लगभग 90 करोड़ रुपए व्यय होंगे। इसमें पर्यावरण स्थिरता, जलवायु लचीलापन और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर जोर दिया जाएगा। इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्रों में ग्रीन इंडस्ट्री और वेस्ट-टू-रिसोर्स मॉडल को बढ़ावा देने की रणनीति बनाने पर विचार किया।

दिए कई सुझाव

बैठक में नगर निगम महापौर राकेश पाठक, विधायक अशोक कोठारी, आयुक्त हेमाराम चौधरी, रूडिप के अधिकारी, नगर विकास, वन विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, अजमेर विद्युत वितरण निगम, रीको, व राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अधिकारी समेत अन्य अधिकारियों ने हिस्सा लिया। विधायक ने किसी भी एक क्षेत्र को लेने के साथ ही उस क्षेत्र में पार्किग या मल्टी लहर पार्किग बनाने का सुझाव दिया।

Published on:

भीलवाड़ा को स्मार्ट, क्लीन और ग्रीन बनाने की कवायद, 90 करोड़ रुपए होंगे खर्च

