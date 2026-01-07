भीलवाड़ा को स्मार्ट, क्लीन और ग्रीन बनाने की कवायद, 90 करोड़ रुपए होंगे खर्च

बैठक में शहर के लगभग 3 से 4 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को 'लाइटहाउस एरिया' के रूप में विकसित करने के लिए नेहरू रोड, गंगापुर रोड तथा कुवाड़ा खान क्षेत्र में से किसी एक का चयन किया जाएगा। इसमें स्मार्ट सड़कें, सोलर लाइटिंग और बेहतर ड्रेनेज सिस्टम विकसित होगा। इस कार्य पर लगभग 90 करोड़ रुपए व्यय होंगे। इसमें पर्यावरण स्थिरता, जलवायु लचीलापन और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर जोर दिया जाएगा। इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्रों में ग्रीन इंडस्ट्री और वेस्ट-टू-रिसोर्स मॉडल को बढ़ावा देने की रणनीति बनाने पर विचार किया।