सिद्धार्थ नगर में फाल्गुनी रंग: चंग की थाप पर गूंजा सुंदरकांड, भजनों पर झूम उठे श्रद्धालु

फाल्गुन मास की मस्ती और भक्ति का अनूठा संगम रविवार को सिद्धार्थ नगर में देखने को मिला। श्रीराम मंडल सेवा संस्थान के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में चंग की थाप और शेखावाटी की पारंपरिक धमालों के बीच संगीतमय सुंदरकांड पाठ हुआ। भजनों की स्वर लहरियों और फूलों की होली ने पूरे माहौल को राममय और फाल्गुनमय कर दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ संस्था अध्यक्ष शांति प्रकाश मोहता और मुकेश वर्मा ने राम दरबार के समक्ष दीप प्रज्ज्वलित कर की। इसके बाद शेखावाटी से आए राजपाल ढाका एंड पार्टी ने चंग पर अपनी शानदार प्रस्तुति दी। गायक कलाकारों ने जब नौकर मने राखो सांवरा...’, ओढ़ चुनड़ मैं तो गई सत्संग में...’, ‘धोलागढ़ में राज तुम्हारो भवानी...’ और ‘बाबा श्याम के दरबार मच री होली...’ जैसी फाल्गुनी धमालें पेश कीं, तो पूरा पांडाल भक्ति में डूब गया। महिलाओं और पुरुषों ने अपनी जगह पर खड़े होकर जमकर नृत्य किया।