विलुप्त हो रही औषधीय संपदा को बचाएंगे किसान, आरजिया में दो दिवसीय प्रशिक्षण

बोर्ड के नोडल अधिकारी डॉ. जेएस बेनीवाल ने प्रशिक्षण की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए औषधीय पौधों की वैज्ञानिक खेती और मूल्य संवर्धन पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किस तरह किसान अपनी उपज का प्रसंस्करण कर अधिक लाभ कमा सकते हैं। आयुर्वेद विभाग के उप निदेशक डॉ. महाराज सिंह ने आयुर्वेद औषधि निर्माण में गुग्गल, अश्वगंधा, सफेद मूसली, कालमेघ और शंखपुष्पी जैसे पौधों की उपयोगिता पर प्रकाश डाला।