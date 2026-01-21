बालिका सैनिक स्कूल प्रवेश: वंचित छात्राओं को बड़ा मौका, अब 24 तक भरे जा सकेंगे आवेदन

शिक्षा विभागीय परीक्षाएं पंजीयक बीकानेर की ओर से जारी आदेश के अनुसार राज्य में संचालित कई केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और कॉन्वेंट स्कूलों का डेटा विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध नहीं होने के कारण कक्षा-5 में अध्ययनरत पात्र बालिकाएं ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पा रही थीं। कई स्कूलों के रजिस्ट्रेशन लंबित होने से छात्राओं का 'प्री-फील्ड डेटा' पोर्टल पर शो नहीं हो रहा था। अभिभावकों और छात्राओं की इसी परेशानी को देखते हुए विभाग ने यह विशेष प्रावधान किया है।