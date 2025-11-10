गणना विपत्र में परेशानी आने पर मतदाता 1950 पर कर सकते हैँ डायल

राजस्थान में विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 कार्य तीव्र गति से चल रहा है। इस दौरान किसी भी प्रकार की जानकारी अथवा सहायता के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1950 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अपने बीएलओ से संपर्क करने के लिए वेबसाइट से बुक ए कॉल विद बीएलओ सुविधा का उपयोग कर सकते हैं। इस प्रक्रिया के तहत बीएलओ घर-घर जाकर गणना प्रपत्र का वितरण कर रहे हैं। अब तक भीलवाड़ा सहित पूरे राज्य के विभिन्न जिलों में एक करोड़ से अधिक मतदाताओं को गणना फॉर्म वितरित किए जा चुके हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार इस प्रक्रिया के तहत बीएलओ को प्रशिक्षण देकर उन्हें घर-घर जाकर सत्यापन और गणना फॉर्म के वितरण-संकलन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मतदाताओं तक गणना प्रपत्र को सुलभता से उपलब्ध कराने के लिए तथा निर्वाचन मशीनरी को पूर्ण मनोयोग और मनोबल के साथ इस कार्य में समर्पित बनाए रखने के लिए राज्य के सभी जिलों में जिला निर्वाचन अधिकारी, ईआरओ, एईआरओ स्वयं फील्ड भ्रमण कर रहे हैं। वे बीएलओ के साथ घर-घर जाकर गणना प्रपत्र का वितरण कर रहे हैं एवं उनके कार्यों का निरीक्षण कर अभियान की प्रगति की निगरानी कर रहे हैं।