टैक्स चोरी के ‘ब्लू एप्पल’ नेटवर्क पर आयकर का छापा

आयकर सूत्रों के अनुसार इस फर्म के दो निदेशक हैं जिन्होंने कथित तौर पर एक दर्जन से अधिक फर्जी या 'शेल' कंपनियां बना रखी हैं। इन कंपनियों के बीच लाखों रुपयों का लेन-देन तो दिखाया गया, लेकिन उस पर कटने वाला टीडीएस सरकारी खजाने में जमा नहीं करवाया गया। आयकर विभाग के अनुसार लंबे समय से टीडीएस चोरी की सूचना मिल रही थी। उदयपुर मुख्यालय के निर्देश पर शास्त्रीनगर स्थित कार्यालय पर सर्वे की कार्रवाई की गई है। दस्तावेजों की जांच जारी है, जिसके बाद टैक्स चोरी का वास्तविक आंकड़ा सामने आएगा। टीम ने कंपनी के कंप्यूटर हार्ड डिस्क और बैंक खातों के विवरण कब्जे में लिए हैं। विभिन्न मुखौटा कंपनियों के बीच हुए ट्रांजेक्शन का मिलान किया जा रहा है। माना जा रहा है कि टीडीएस की इस गड़बड़ी के पीछे बड़ी अघोषित आय छिपी हो सकती है।