69 फर्जी कंपनियां खड़ी कर 32 करोड़ का आईटीसी घोटाला

त्रिवेदी फर्जी आईटीसी लेन-देन के लिए कीपैड और स्मार्ट फोन दोनों का इस्तेमाल करता था। विभिन्न बैंकों की चेकबुक, डेबिट-क्रेडिट कार्ड और स्टाम्प खुद के पास रखता। किसी भी फर्म का गोदाम या भंडारण सुविधा नहीं थी। स्थानीय स्तर पर ‘आरआर खाते’ बनाकर और अनागड़िया के माध्यम से नकदी में बदली गई रकम पर कमीशन कमाता था। मुख्य बैंक खाता केनरा बैंक में संचालन करता था। त्रिवेदी ने अधिराज मल्टीट्रेड प्रालि., शिवविदित मर्चेंट प्रालि, हेयरामभ एक्जिम के जरिए कीमती रत्नों के नाम पर करोड़ों का कागजी लेनदेन दिखाया। जबकि हकीकत में किसी भी प्रकार का माल खरीदा-बेचा नहीं गया।