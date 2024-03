सात माह में भी शाहपुरा में कानून के रखवालों को नहीं मिली ठौर

Shahpura police राजस्थान में नवगठित शाहपुरा जिले को अस्तित्व में आए सात माह हो गए, लेकिन सृजित हुए नए जिला मुख्यालय पर सरकारी महकमों को स्थाई ठौर नहीं मिल सका है। अधिकांश विभाग जुगाड़ के भवन के सहारे चल रहे। इनमें जिले का सबसे बड़ा पुलिस महकमा भी शामिल है।

राजस्थान में नवगठित शाहपुरा जिले को अस्तित्व में आए सात माह हो गए, लेकिन सृजित हुए नए जिला मुख्यालय पर सरकारी महकमों को स्थाई ठौर नहीं मिल सका है। अधिकांश विभाग जुगाड़ के भवन के सहारे चल रहे। इनमें जिले का सबसे बड़ा पुलिस महकमा भी शामिल है। Law keepers did not find shelter in Shahpura even in seven months