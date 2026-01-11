पारंपरिक खेती को पछाड़कर ‘मेक्सिकन सुपरफूड’ से चमक रही किस्मत

एक ओर बढ़ती लागत और गिरते भू-जल स्तर के कारण पारंपरिक खेती किसानों के लिए घाटे का सौदा साबित हो रही है, वहीं जिले के भगवानपुरा निवासी एक प्रगतिशील किसान ने लीक से हटकर नई राह दिखाई है। युवा किसान राहुल सोलंकी ने अपनी 4 बीघा जमीन पर 'मेक्सिकन सुपरफूड' कहे जाने वाले चिया सीड और अश्वगंधा जैसी औषधीय फसलों की खेती कर आधुनिक कृषि का नया मॉडल पेश किया है। राहुल न केवल लाखों का मुनाफा कमा रहे हैं, बल्कि उन्होंने खेती की लागत को भी आधा कर दिया है।