भीलवाड़ा टेक्सटाइल एवं हैंडीक्राफ्ट मेला में लगेगी 60 से अधिक स्टॉल

वस्त्रनगरी के स्थानीय उद्योगों, एमएसएमई और बुनकरों के उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए शहर में एक बार फिर 'हुनर का मेला'सजने जा रहा है। 'एक जिला-एक उत्पाद' के तहत टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के औद्योगिक विकास में आमजन की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से 21 से 26 जनवरी तक ग्रामीण हाट में "भीलवाड़ा टेक्सटाइल एण्डहैंडीक्राफ्टमेला" का आयोजन किया जाएगा। मेले का उद्घाटन बुधवार शाम को 4 बजे ग्रामीण हाट में होगा। जिला उद्योग केंद्र के संयुक्त आयुक्त केके मीना ने निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया।