भीलवाड़ा टेक्सटाइल एवं हैंडीक्राफ्ट मेला में लगेगी 60 से अधिक स्टॉल

More than 60 stalls will be set up at the Bhilwara Textile and Handicraft Fair.
वस्त्रनगरी के स्थानीय उद्योगों, एमएसएमई और बुनकरों के उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए शहर में एक बार फिर 'हुनर का मेला'सजने जा रहा है। 'एक जिला-एक उत्पाद' के तहत टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के औद्योगिक विकास में आमजन की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से 21 से 26 जनवरी तक ग्रामीण हाट में "भीलवाड़ा टेक्सटाइल एण्डहैंडीक्राफ्टमेला" का आयोजन किया जाएगा। मेले का उद्घाटन बुधवार शाम को 4 बजे ग्रामीण हाट में होगा। जिला उद्योग केंद्र के संयुक्त आयुक्त केके मीना ने निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया।
21 को रंगोली प्रतियोगिता। 22 को मेहंदी, टॉक शो और स्थानीय कलाकारों की गायन प्रतियोगिता होगी। 23 को पेंटिंग प्रतियोगिता व मांडलगढ़ नगर पालिका की ओर से राजस्थानी लोक गायन, 24 जनवरी को निबंध प्रतियोगिता व नगर पालिका मांडलगढ़ का सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। 25 जनवरी को क्विज प्रतियोगिता व गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर शिक्षा विभाग की ओर से सांस्कृतिक संध्या का आयोजन होगा। 26 जनवरी को मेला मेले का समापन होगा।
