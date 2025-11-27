नगर निकाय चुनाव में ‘दो संतान नियम’ खत्म करने की तैयारी

राजस्थान में पंचायती राज और नगर निकाय चुनावों के लिए साल 1995 में एक नियम लागू किया गया था। इसके तहत दो से ज्यादा बच्चों वाले व्यक्ति को पंचायत और नगर निकाय चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य माना जाता है। हालांकि, हाल ही राज्य सरकार ने कर्मचारियों की पदोन्नति में दो से अधिक संतान होने पर लगी रियायत को खत्म करने के बाद, जनप्रतिनिधियों के लिए भी इस नियम में ढील देने की मांग ने जोर पकड़ लिया था।