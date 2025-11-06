बारिश से राहत, भीलवाड़ा की हवा में अब सुधार की जरूरत

प्रदूषण नियंत्रण मंडल के क्षेत्रीय अधिकारी दीपक धनेटवाल ने लोगों से अपील की है कि वे अनावश्यक रूप से वाहन न चलाएं, खुले में कचरा न जलाएं और पौधारोपण को बढ़ावा दें। उन्होंने कहा कि यदि नागरिक सहयोग करेंगे तो भीलवाड़ा उन चुनिंदा शहरों में शामिल हो सकता है जहां हवा सांस लेने योग्य बनी रहे। धनेटवाल ने बताया कि एक्यूआई मापक यंत्र हर तीन-चार घंटे में स्वत: रिफ्रेश होता है, जिससे कभी-कभी मानक में हल्का उतार-चढ़ाव देखने को मिलता है। यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और स्वचालित है।