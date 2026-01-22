रुपया ऑल-टाइम लो, सोना ऑल-टाइम हाई: भीलवाड़ा सर्राफा बाजार में मचा हाहाकार, हर दिन बिक रही 500 किलो चांदी

वैश्विक भू-राजनीतिक अस्थिरता और व्यापार युद्ध की आहट ने सर्राफा बाजार के सारे रेकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। बुधवार को भीलवाड़ा के स्थानीय बाजार में सोने की कीमतों ने 1.61 लाख रुपए का मनोवैज्ञानिक स्तर पार कर सनसनी मचा दी। हालांकि, कारोबार के अंत में यह मामूली गिरावट के साथ 1,60,000 रुपए प्रति दस ग्राम पर बंद हुआ। चांदी ने भी नया इतिहास रचते हुए 3.18 लाख रुपए प्रति किलो का स्तर छू लिया है। इसके कारण शेयर बाजार में गिरावट बने रहने से निवेशक यहां से राशि निकालकर कीमति धातु में निवेश कर रहे हैं। रोजना सर्राफा बाजार में करीब 500 किलो चांदी खरीद हो रही है।