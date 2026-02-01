1 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भीलवाड़ा

चांदी का ‘गुब्बारा’ फूटा, सोना भी धड़ाम; अब बजट और ‘युद्ध’ के बादल तय करेंगे भाव

केंद्रीय बजट पेश होने में अब कुछ चंद घंटे बचे हैं, लेकिन उससे ठीक पहले अंतरराष्ट्रीय बाजार में मची उथल-पुथल ने सर्राफा कारोबारियों और निवेशकों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। चांदी में चल रही अंधाधुंध सट्टेबाजी का गुब्बारा आखिरकार फूट गया है। एक दिन बाजार बंद रहने से जहां लोगों को थोड़ी राहत मिली थी, [&hellip;]

2 min read
Google source verification

भीलवाड़ा

image

Suresh Jain

Feb 01, 2026

The silver 'bubble' burst, and gold also plummeted; now the budget and the 'war' clouds will determine the prices.

The silver 'bubble' burst, and gold also plummeted; now the budget and the 'war' clouds will determine the prices.

  • - बजट से पहले कमोडिटी मार्केट में बड़ी हलचल
  • - एक दिन की बंदी के बाद आज खुलेगा एमसीएक्स ; 120 डॉलर से 84.47 डॉलर पर लुढ़की चांदी
  • - सराफा व्यापारियों की सांसें अटकीं, चांदी 2.75 लाख व सोना 1.63 लाख रुपए

केंद्रीय बजट पेश होने में अब कुछ चंद घंटे बचे हैं, लेकिन उससे ठीक पहले अंतरराष्ट्रीय बाजार में मची उथल-पुथल ने सर्राफा कारोबारियों और निवेशकों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। चांदी में चल रही अंधाधुंध सट्टेबाजी का गुब्बारा आखिरकार फूट गया है। एक दिन बाजार बंद रहने से जहां लोगों को थोड़ी राहत मिली थी, वहीं रविवार को आम बजट के कारण एमसीएक्स के खुलने पर सबकी निगाहें टिकी हैं।

बाजार के आंकड़ों पर नजर डालें तो गिरावट ऐतिहासिक है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी 120 डॉलर के उच्च स्तर से टूटकर सीधे 84.476 डॉलर पर आ गिरी है। यही हाल पीली धातु का भी है। सोना 5602 डॉलर से लुढ़ककर 4879.52 डॉलर के स्तर पर आ गया है। सोने-चांदी के साथ क्रूड ऑयल (कच्चे तेल) में भी मामूली गिरावट दर्ज की गई है। इससे महंगाई के मोर्चे पर थोड़ी राहत के संकेत मिले हैं। सर्राफा बाजार में चांदी प्रति किलो- 2.75 लाख रुपए प्रति किलोग्राम तथा सोना 10 ग्राम -1.63 लाख के भाव बोले गए हैं।

सर्राफा व्यापारियों का कहना है कि अमरिका में 'बिकवाली' की आंधी, खरीदार हुए गायब बाजार में आई इस सुनामी का मुख्य कारण अमरिकी बाजार की गतिविधियां हैं। सर्राफ विशेषज्ञों का कहना है कि अमरिका में शुक्रवार को सोने-चांदी के सौदे काटने का अंतिम दिन था। बाजार में अफरा-तफरी का माहौल ऐसा था कि लोगों ने सोना-चांदी बेचने का प्रयास तो किया, लेकिन सामने कोई खरीदार ही नहीं था। आमतौर पर निवेशक सौदों को अगले महीने के लिए 'रोल ओवर' कर लेते हैं, लेकिन शुक्रवार को इनकी संख्या न के बराबर रही, जिसके चलते कीमतों में यह भारी गिरावट आई।

युद्ध का साया

अमरिका-ईरान तनाव पर टिकीं निगाहें, गिरावट के बावजूद बाजार पूरी तरह जोखिम मुक्त नहीं है। विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका कब ईरान पर हमला बोल दे, यह कहना मुश्किल है। भू-राजनीतिक तनाव बरकरार है। यदि खाड़ी में युद्ध के हालात बनते हैं या कोई सैन्य कार्रवाई होती है, तो बाजार में 'यू-टर्न' आ सकता है और कीमतों में फिर से जबरदस्त तेजी देखने को मिल सकती है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

01 Feb 2026 09:34 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / चांदी का ‘गुब्बारा’ फूटा, सोना भी धड़ाम; अब बजट और ‘युद्ध’ के बादल तय करेंगे भाव
Story Loader

पत्रिका लाइव अपडेट

Union Budget 2026 Live: शुगर और कैंसर की दवाएं सस्ती, आत्मनिर्भर भारत के लिए 2 हजार करोड़ का फंड-निर्मला सीतारमण

Union Budget 2026 Live Updates
कारोबार

बड़ी खबरें

View All

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Silver Price: अंधाधुंध सट्टेबाजी का ‘गुब्बारा’ आखिरकार फूट गया, बजट से पहले चांदी में आई ऐतिहासिक गिरावट ने चौंकाया

Gold-Silver Price
भीलवाड़ा

पुलिस की शह: रिहायशी इलाके में मौत बनकर दौड़ा अवैध बजरी का ट्रैक्टर, तीन पोल तोड़े, मासूम समेत कई घायल

Police complicity: An illegal sand-laden tractor sped through a residential area, becoming a harbinger of death.
भीलवाड़ा

पीएमश्री स्कूलों की अब होगी ‘अग्नि परीक्षा’: अधिकारियों को फील्ड में उतरने के निर्देश

PM Shri Schools will now face a crucial test: Officials have been instructed to go into the field.
भीलवाड़ा

सीयूईटी यूजी छात्रों को बड़ी राहत, आवेदन की तारीख बढ़ी; अब 4 तक कर सकेंगे आवेदन

CUET UG students get major relief, application deadline extended; applications can now be submitted until April 4th.
भीलवाड़ा

टेक्सटाइल सिटी को ‘मेगा पार्क’ के पंख और ‘पानी’ की संजीवनी का इंतजार

The textile city awaits the wings of a 'mega park' and the life-giving elixir of 'water'.
भीलवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.