चांदी का ‘गुब्बारा’ फूटा, सोना भी धड़ाम; अब बजट और ‘युद्ध’ के बादल तय करेंगे भाव

सर्राफा व्यापारियों का कहना है कि अमरिका में 'बिकवाली' की आंधी, खरीदार हुए गायब बाजार में आई इस सुनामी का मुख्य कारण अमरिकी बाजार की गतिविधियां हैं। सर्राफ विशेषज्ञों का कहना है कि अमरिका में शुक्रवार को सोने-चांदी के सौदे काटने का अंतिम दिन था। बाजार में अफरा-तफरी का माहौल ऐसा था कि लोगों ने सोना-चांदी बेचने का प्रयास तो किया, लेकिन सामने कोई खरीदार ही नहीं था। आमतौर पर निवेशक सौदों को अगले महीने के लिए 'रोल ओवर' कर लेते हैं, लेकिन शुक्रवार को इनकी संख्या न के बराबर रही, जिसके चलते कीमतों में यह भारी गिरावट आई।