प्रदेशभर में आंदोलन की आहट: मंत्रालयिक कर्मचारियों ने खोला मोर्चा, मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन

ज्ञापन में कनिष्ठ सहायक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक करने और काफी समय से लंबित निदेशालय गठन की प्रक्रिया को जल्द पूरा करने पर जोर दिया गया है। कर्मचारियों ने सुझाव दिया है कि शिक्षा विभाग में बजट तैयार करने का कार्य ब्लॉक स्तर के बजाय सीधे निदेशालय स्तर पर हो, जिससे समय और धन के दुरुपयोग को रोका जा सके। साथ ही, प्रत्येक उच्च माध्यमिक विद्यालय में सुचारू कामकाज के लिए कम से कम तीन मंत्रालयिक पदों की स्वीकृति मांगी गई है।