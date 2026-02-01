तेरापंथ महिला मंडल चार स्थानों पर लगाएगा सर्वाइकल कैंसर जांच शिविर

अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल के निर्देशन में विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी के अवसर पर महिलाओं में बढ़ते सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम, समय पर पहचान और जागरुकता को लेकर देशव्यापी स्तर पर एक विशाल अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में भीलवाड़ा शहर में चार स्थानों पर नि:शुल्क कैंसर जांच शिविर आयोजित किए जाएंगे। मंडल की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नीतू ओस्तवाल ने पत्रकार वार्ता में बताया कि देशभर में तेरापंथ महिला मंडल की 450 से अधिक शाखाएं एक साथ सर्वाइकल कैंसर जांच शिविर आयोजित कर रही हैं।