टेक्सटाइल सिटी को ‘मेगा पार्क’ के पंख और ‘पानी’ की संजीवनी का इंतजार

सालाना 40 हजार करोड़ का टर्नओवर और 8 हजार करोड़ से अधिक का निर्यात करने वाले इस औद्योगिक हब को वित्त मंत्री से 'बूस्टर डोज' की दरकार है। उद्यमियों का साफ मानना है कि यदि बजट में भीलवाड़ा के लिए 'मेगा टेक्सटाइल पार्क' की घोषणा होती है, तो यह शहर वैश्विक पटल पर चीन और वियतनाम जैसे देशों को सीधी टक्कर देने का माद्दा रखता है। महंगाई से राहत की आस युवाओं और महिलाओं की नजरें भी बजट पर हैं। रसोई के बजट को संभालने के लिए महंगाई पर लगाम और टैक्स स्लैब में बदलाव की उम्मीद आम आदमी लगाए बैठा है।