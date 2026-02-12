71 साल से अनवरत हर-हर महादेव की गूंज; पेच के बालाजी में केदारनाथ धाम की तर्ज पर होगा महाभिषेक

इस बार के आयोजन में सबसे विशेष बात यह है कि केदारनाथ धाम के पंडित सुभाष शुक्ल विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। रात 9 बजे से भोर होने तक चारों प्रहरों की विशिष्ट पूजा होगी। अनुष्ठान राघव शर्मा, केशव शर्मा और युगराज शर्मा के सानिध्य में 31 विद्वान पंडितों की ओर से संपन्न कराया जाएगा। रात्रि जागरण के दौरान वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भगवान शिव का अलग-अलग द्रव्यों से रुद्राभिषेक होगा। इसमें मुख्य रूप से गन्ने का रस, दूध, शहद और गंगाजल शामिल हैं। रविवार सुबह मंगला आरती के साथ ही महोत्सव का आगाज होगा। पंडित आशुतोष शर्मा का कहना है कि यह आयोजन केवल एक पूजा नहीं, बल्कि 71 वर्षों की परंपरा और विश्वास है। केदारनाथ धाम के विप्रों और 31 पंडितों के मंत्रोच्चार से वातावरण शुद्ध और पवित्र होगा।