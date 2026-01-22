बजरी का ‘खेल’: कोर्ट के आदेश से खलबली, लीज निरस्त होने से पहले स्टॉक करने की होड़

कोर्ट के आदेश की सुगबुगाहट के साथ ही जिले में बजरी के दाम आसमान छूने लगे हैं। निर्माण कार्य करवा रहे आम आदमी पर इसका सीधा भार पड़ेगा। ट्रैक्टर-ट्रॉली पहले की तुलना में 1000 से 2000 रुपए महंगी मिलेगी। अब एक ट्रॉली 5 से 6 हजार रुपए में मिल रही है। वहीं 40 टन बजरी के डंपर के लिए 50 हजार रुपए तक वसूले जा रहे हैं। माफिया और सप्लायर अब पहले एडवांस पैसे मांग रहे हैं और पकड़े जाने के डर से केवल रात में ही खाली करने की शर्त रख रहे हैं।