बजरी माफिया के रसूख के आगे ‘सरकार’ पस्त!

प्रदेश में मुख्यमंत्री के सख्त निर्देशों के बाद अवैध खनन के खिलाफ चल रहा 'विशेष अभियान' जिले में महज कागजी साबित हो रहा है। भीलवाड़ा जिले से अवैध रूप से दोहन की जा रही बजरी का बेखौफ परिवहन चित्तौड़गढ़ के रास्ते मध्य प्रदेश तक किया जा रहा है। माफिया की पैठ इतनी गहरी है कि खनिज, राजस्व और पुलिस विभाग की मिलीभगत और राजनीतिक संरक्षण के चलते सरकारी रॉयल्टी को करोड़ों का नुकसान हो रहा है।