प्रदेश के पीएमश्री स्कूलों पर अब सरकार की सीधी नज़र; संयुक्त सचिव करेंगे ‘नाइट स्टे’

राजस्थान के सरकारी स्कूलों की सूरत बदलने के लिए केंद्र की 'पीएम श्री' योजना को लेकर प्रदेश सरकार अब पूरी तरह सख्त हो गई है। मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के निर्देशों के बाद अब इन स्कूलों को 'शो-केस' मॉडल के रूप में विकसित करने की तैयारी है। शिक्षा संकुल में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने शिक्षा अधिकारियों की मैराथन बैठक लेकर स्पष्ट किया कि अब केवल कागजों पर काम नहीं चलेगा, बल्कि धरातल पर बदलाव दिखना चाहिए।